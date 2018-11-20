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Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sevin idaresindeki 34 BR 2299 plakalı otomobil, Abana Devrekani kara yolu İnciğez köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, Mehmet Tellioğlu (64) olay yerinde yaşamını yitirdi, Şaban Başar ve sürücü Mehmet Sevin yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tellioğlu'nun cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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