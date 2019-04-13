Kastamonu'da yıldırım isabet eden ahır yandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Araç ilçesi İğdir köyü Balçık Mahallesi'nde Yılmaz İstenci'nin evinin yanında bulunan ahıra yıldırım isabet etti.
Ahırın yanmaya başladığını fark eden İstenci ailesi, itfaiyeye haber verdikten sonra içerdeki hayvanları çıkardı.
Araç Belediyesi İtfaiyesi ile İğdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.
Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi.
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