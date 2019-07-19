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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğeri beraat etti

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan iki sanıktan birine hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun Gözükatı ile Şükran K. katıldı.

Gözükatı savunmasında, suçsuz olduğunu iddia etti.

Örgütle bir bağı bulunmadığını öne süren Gözükatı, beraat talebinde bulundu.

Gözükatı'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Şükran K'nin ise beraatine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ KASTAMONU PDY

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