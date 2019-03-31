HABER

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cem Çınar 612, İYİ Parti adayı Ayhan Işık 192, MHP adayı Mustafa Eğilmez 85 oy aldı.

-Çınar'ın özgeçmişi-

Cem Çınar, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Çınar, 1998 yılında turizmci olarak meslek hayatına başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan Çınar, evli ve 2 çocuk babası.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Edirne’de oy sayma işlemi başladıEdirne’de oy sayma işlemi başladı
Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandıTokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta AK Parti'lilerden erken kutlama

Şırnak'ta AK Parti'lilerden erken kutlama

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.