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Katar'dan ABD'ye ve İran'a gerilimi düşürme çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2019 07:39 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin hem İran hem ABD ile görüşerek iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Katar'dan ABD'ye ve İran'a gerilimi düşürme çağrısı

İngiltere'nin başkenti Londra'da basına açıklamalarda bulunan Al Sani, "Bir noktada tarafların ilişki kurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, ilelebet böyle devam edemez." ifadesini kullandı.

Katar, Umman, Irak ve Japonya'nın da aralarında olduğu bir dizi ülkenin İran ile ABD arasındaki gerilimin düşürülmesi için gayret gösterdiğini belirten Al Sani, "Bütün bu ülkeler gerilimin tırmanmasının doğurabileceği sonuçlardan kaygılı. Katar ve diğer bölge ülkeleri gerilimin düşürülmesi için girişimlerde bulundu. Biz de hem ABD ile hem de İranlılar ile görüştük." diye konuştu.

Amaçlarının iki ülke arasındaki açıklığı gidermek ve taraflar arasında bir diyalog başlatmak olduğunu belirten Al Sani, "Gerilimin tırmanması bölgede hiç kimsenin yararına olmayacak." görüşünü dile getirdi.

ABD İRAN GERİLİMİ

Suudi Arabistan Yemen’de, Suudilere ait iki petrol pompalama tesisine yapılan insansız hava araçlı saldırıdan İran’ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.

Amerika yetkililer ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4 petrol tankerine yönelik saldırının arkasında da İran’ın olduğundan şüphelendikleri belirtmişlerdi. Saldırıda hasar gören tankerlerden ikisi Suudi Arabistan’a aitti.

Amerika 5. Filosu’ndan yapılan açıklamada da herhangi bir tehdide karşılık verilmek üzere, Arap Denizi ve bölgedeki devriye ve tatbikatların arttırıldığı ve duyurulmuştu. Pentagon'un bölgeye bombardıman uçaklarını da gönderdiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA


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İRAN ABD

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