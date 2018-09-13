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Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Hürriyet'in TRT Haber'den aktardığına göre Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a VIP donanımlı özel uçağını hediye etti.

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek cumhurbaşkanlığı filosuna katıldı.

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor.

TRT Haber'de aktarılan bilgilere göre, Katar Şeyhi’nin 400 milyon dolarlık Boeing 747-8 tipi uçağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisi nedeniyle hediye ettiği bildirildi.

2012 MODEL

Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı. Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.

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KOLTUK KAPASİTESİ 76

Normalde üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor. Toplantı salonları, yatak odası, özel reviri bulunan uçak üç yıllık hizmet süresinde 436 saat uçtuğu, toplam 200 iniş kalkış yaptı.

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İKİNCİ EL SATIŞA ÇIKTI

Uçağın satış kararından sonra bazı ülkelerin ilgilendiği öğrenildi. 400 milyon dolar fiyatla ikinci el pazara çıkan uçağa Cumurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi. Katar Şeyhi bu talep üzerine uçağı hediye etti.

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PİLOTLARI 777 FİLOSUNDAN

Geçtiğimiz ay THY, bu uçakta görev yapacak pilotları belirledi. Ekip benzer kokpite sahip olmaları nedeniyle 777 filosundan seçildi. Simülatör ve yer eğitimlerini tamamlayan pilotlar yurda döndü.

Katar’dan önce inceleme için Basel’deki AMAC Aerospace tesislerine getirilen uçak dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçtu. Boeing 747-8’in boyama ve modifikasyon işlemlerinin HABOM tesislerinde yapılacağı öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanması için Katar’dan VIP uçak alındığı iddiasını gündeme getirmişti. Gamze Taşcıer, bu iddiayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesi ile de gündeme taşımıştı.


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Anahtar Kelimeler:
katar şeyhi erdoğan Jest VIP

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