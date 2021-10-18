Kate Middleton'ın büyüleyici elbisesine aşık olanlara taşlı elbise modelleri

Geçtiğimiz günlerde kraliyet ailesinin en zarif üyelerinden Kate Middleton'ı mücevher gibi görünen bir elbise içerisinde izledik. Sizi bilmiyoruz ama biz hayran kaldık! Hem gösterişli hem de zarif olmanın sırrını güzel düşesten öğrendik diyebiliriz. O zaman taşlı elbiseler dosyasını açıyoruz... Üstelik saraya gitmeden tek tıkla!

Helen'in zarafeti...

Helen stilini modern çizgilerle birleştiren bu elbisenin tek eksiği kırmızı halı! Hem çok zarif hem de çok gösterişli duran elbise, birçok davet için uygun olabilir. Halter yaka oluşu da elbiseye ayrı bir hava katıyor. Payetlerle mücevher görünümü kazanan bu elbise, Helenistik Dönem prenseslerinin dolabından çıkmış gibi! Sallanan vintage küpelerle harika bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Helenistik bir saç modeliyle bir prenses gibi görünebilirsiniz. Arkasındaki yırtmaç detayıyla da şık topuklu ayakkabılarınızı sergileyebilirsiniz. Elbisenin bronz rengi altın, yakut veya zümrüt gibi tonlarla kombinlenebilir.

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The Great Gatsby setinden fırlamış gibi!

Gatsby elbiselere şıklık ve zarafetin ilk temsilcileri diyebilir miyiz? Bugün hala modasını kaybetmemiş olan bu zamansız tarz, gösterişli olduğu kadar havalı da. Yine Gatsby tarzda kullanacağınız saç aksesuarlarıyla da hem çok farklı hem de çok şık görüneceksiniz. Bu zamansız parçayı birçok davette kullanabilirsiniz. Wag dalgalı saçlarla da çok uyumlu olacağı ortada. İnce topuklu ayakkabılarla tamamlayabileceğiniz elbise, ucundaki püsküllerle dans geceleriniz için de en doğru tercihlerden biri. Eğer bir Gatsby elbiseniz varsa ne kadar gösterişli olursanız olun zarif görüneceğinizden şüpheniz olmasın.

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Hem gösterişli hem çekici...

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Rengi ve ışıltısıyla geceyi üzerinizde taşıyabileceğiniz bu elbise, yırtmacıyla da çok çekici görünüyor. Özellikle gümüş renkle harika bir uyum yakalayacak payetli elbise, başlı başına bir yıldız. Modeliyle klasik bir çizgide duran elbise, birçok davet için düşünülebilir. Elbise, yırtmacı ve dekoltesiyle de çok havalı duruyor. Bu elbise ile üzerinizde büyük bir mücevher taşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Yarım bir balık gibi görünen tasarımıyla da vücudunuzu çok güzel gösterecek. Aksesuara hiç ihtiyaç duymasa da dilerseniz zarif su yolu kolyeler ve ince pırlanta küpeler ile tamamlayabilirsiniz.

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Kraliçenin dolabından...

Kollarındaki işlemesi ve gösterişli saten kumaşıyla o da bir mücevher gibi görünüyor. Ayrıca haki yeşil renk, elbiseye ekstra bir gösteriş kazandırıyor. Elbise, tasarımıyla büyük bedenler için de çok uygun. Fazlalıkları kamufle edebilecek şekilde tasarlanan bu abiye elbise çok havalı görünüyor ve yırtmacıyla da çok çekici bir hava kazandırıyor. Aksesuarlarınızda nude tonlar kullanarak elbisenizin ön planda olmasını sağlayabilirsiniz. Yüksek ince topuklu ya da tek bantlı topuklu ayakkabılar ile çok zarif görünebilirsiniz. Sade bir topuz saç modeliyle şıklığınızı zirveye taşıyabilirsiniz.

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Genç yıldızlar için...

"Taşlı ve gösterişli elbiseler her zaman uzun olmak zorunda değildir." tezinin kanıtı olan bu elbise mini boyuyla çok enerjik görünüyor. Birçok farklı tarzda kombinleyebileceğiniz bu elbise, hem çok şık hem de çok zarif. Böylece birden fazla şekilde yorumlanabilir ve farklı davetlerde kullanılabilir. Mezuniyetten lansmana birçok farklı etkinlikte tercih edebileceğiniz bu elbise üzerinizde ışıl ışıl parlayacak. Çeşitli partiler için de kullanabileceğiniz bu elbise, çizmelerden topuklu ayakkabılara birçok parçayla tamamlanabilir. Tarzınızı oluştururken birçok aksesuarı da kullanabilirsiniz.

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Süzülen taşların zarafetini yakalayan bir elbise

Omuzlarından ve kollarından sarkan ince sıra taşlarla bir pelerin havası oluşturan bu elbise resmen ışıldıyor! Hem özel günlerde hem de konuk olacağınız davetlerde tercih edebileceğiniz bu abiye elbise, sizi bir film yıldızı gibi gösterecek. Eteği hafif kuyruklu olan bu elbiseyi yüksek topuklu ayakkabılar ile kombinleyebilirsiniz. Yine taşlı, mücevher bir çanta tercih ederek harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Balık model oluşu da vücudunuzu iyi gösterecek bir diğer harika detay. Ayrıca elbisenin gold, rose ve gümüş rengi de bulunuyor. Zevkinize göre bir seçim yapabilirsiniz.

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Su gibisin!

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Bu elbise, gece mavisi rengi ve her köşesine serpiştirilmiş işlemeleriyle su gibi duruyor. Askılı modeli ve sırt dekoltesiyle bahar ve yaz aylarındaki davetleriniz için çok uygun bir parça. Balık modeliyle de hatlarınızı muhteşem gösterecek. Gümüş renkli aksesuarlarınız, çanta ve ayakkabılarınızla müthiş bir uyum yakalayabilirsiniz. Bu elbise ile geceleri siz de yıldız gibi parlayacaksınız. İşlemeli bu abiye elbisenin beyaz ve kırmızı rengi de bulunuyor. Her renginin ayrı bir havası olduğunu da söylemeden geçemeyiz. Eteği uzun ve dökümlü olan bu elbiseyi taşımak için uzun topuklu ayakkabılar tercih edebilirsiniz.

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En zarif ve çekici mücevheriniz!

Tamamı payetlerle işlenen bu elbise sizi bir yıldız yapacak. Askılı olan bu elbise yaz gecelerinin vazgeçilmezi olacak. Sırt dekoltesi ve askılarının tasarımıyla çok çekici görünen bu elbise, taşlı çanta ve taşlı topuklu ayakkabılarla kullanılabilir. Balık modeli ve spor görünümlü üst tasarımıyla vücudunuzu harika gösterecek bu elbise, çok modern bir stile sahip. Her davette kullanabileceğiniz bu elbise, zamansız olma yolunda ilerliyor. Soft bir renkte oluşu da onu birçok renk ile uyumlu hale getiriyor. Zaten bir mücevher gibi olan bu elbisenizde sade bileklikler ya da yüzükler tercih edebilirsiniz.

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Hollywood yıldızı olmaya bir adım kaldı...

Tek askılı, baştan aşağıya payetli olan bu elbise sizi bir Hollywood yıldızı gibi gösterecek. Hollywood dalgası denilen saç modeliyle çok büyüleyici görünen siyah renkteki bu abiye elbise, birçok renkle birlikte kombinlenebilir. Derin yırtmacı, elbiseye çekici bir hava da kazandırıyor. Siyahın zarafeti ise tabii ki tartışmaya kapalı konulardan biri. Ayrıca modeliyle de "zamansız elbiseler" listesine girmiş durumda. Böylece onu her zaman, her davetiniz için kullanabilirsiniz. Tek bant ince topuklu ayakkabılarınız, bu elbiseye harika bir şekilde eşlik edecek.

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Pırlantanın vücut bulmuş hali!

Baştan aşağıya gümüş renkte simle kaplı bu elbise, sizi bir pırlanta gibi gösterecek. Madonna yakanın elbiselere ekstra zarafet kattığına şüphe yok. Bu elbiseyi kendi nişanınız için ya da en yakın arkadaşınızın düğün daveti için düşünebilirsiniz. Elbiseniz gibi ışıltılı bir çanta ve ayakkabı ile yıldız gibi parlayabilirsiniz. Elbisenin balık modeli de vücudunuzu harika gösterecek ve hatlarınızı ortaya çıkaracak. Yine taşlı, incecik sallanan küpeler ve zarif bilekliklerle düşesten farkınız kalmayacak. Soft tonlarda bir makyajın da bu gösterişli elbiseye çok yakışacağı ortada.

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