Katerina Köşkü'nde bayram yoğunluğu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Rus işgali döneminde Çar 2. Nikola tarafından 19. yüzyılının sonlarında Baltık mimarisi tarzında yaptırılan tarihi Katerina Köşkü, Kurban Bayramı'nda ilgi görüyor.

Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Rus işgali altında kalan Sarıkamış ilçesinde, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve "Katerina Köşkü" olarak anılan tarihi Av Köşkü, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer aldı.

1896'da inşa edilen "Katerina Köşkü", doğu-batı yönünde, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşuyor. Cephe duvarları tamamen çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşuyor.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi köşke bayramda da yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Tarihi köşkün mimarisiyle insanları etkilediğini ifade eden Taş, "Köşk bu haliyle de ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi av köşkü Kars ve Sarıkamış turizminin önemli durak noktalarından birisidir." diye konuştu.

Taş, köşkün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ve restore edilmesi gerektiğini belirtti.

