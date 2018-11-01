Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan L.A., eşi E.A.’ya yanında bulunan tabancayla 5 el ateş etti. Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan L.A. polis ekipleri tarafından yakalanırken, E.A. ise 112 sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
'ÇOK PİŞMANIM'
Göğüs, kalp ve karın bölgesinden yaralandığı belirtilen E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan suç aletiyle birlikte gözaltına alınan L.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna ise L.A., "Namusum için yaptım, çok pişmanım" dedi.
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