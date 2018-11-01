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Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaşayan L.A., karısını alışveriş merkezinde otururken 5 kurşunla öldürdü. Zanlının "Namusum için öldürdüm" savunması 'pes' dedirtti. Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan L.A., eşi E.A.’ya yanında bulunan tabancayla 5 el ateş etti. Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan L.A. polis ekipleri tarafından yakalanırken, E.A. ise 112 sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

OK PİŞMANIM'

Göğüs, kalp ve karın bölgesinden yaralandığı belirtilen E.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan suç aletiyle birlikte gözaltına alınan L.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna ise L.A., "Namusum için yaptım, çok pişmanım" dedi.

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cinayet Kayseri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne için pişmansın, öldürdüğün içinmi yoksa namusun içinmi. Karaktersiz adam boşan gitsin, öldürme nedir. Karaktersizliğin adı namus cinayeti oldu.
Onun namusunu sen temizledin diyelim. senin namusunu kim temizleyecek? çürü içerde şimdi.
can almak Allah a mahsus ; yanlış bir hareket
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