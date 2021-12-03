Katlanabilir cep telefonlarının kralı sonunda belli oldu

Katlanabilir cep telefonlarının kralı en büyük merak konularından bir tanesiydi. Özellikle son dönemlerde bu sektörün büyük bir gelişme yaşadığını biliyoruz. Menteşeli bir yapıya sahip olan ilk katlanabilir cihazlar kullanıcılardan genellikle kötü puan aldı. Samsung ilk modellerinde müşterilerin geri iadesi ile karşılaştı.

Bugün geldiğimiz noktada Samsung en beğenilen katlanabilir cihazları üretiyor. Display Supply Chain Consultants tarafından yapılan bir çalışmaya göre 2021 yılının 3. Çeyreğinde en çok beğenilen akıllı telefon Samsung Galaxy Z Flip 3 oldu. Bu cihaz diğerlerine göre biraz daha ön planda.

Konuyla ilgili yayınlanan rapora bakıldığında ilginç bazı detaylar göze çarpıyor. Mesela katlanabilir akıllı telefonların pazar payının her seferinde yüzde 480 artış gösterdiği görüldü. Üstelik bu rakamlar yıldan yıla daha fazla artıyor. Yani katlanabilir cep telefonları hayatımızın tam içine yerleşti.

Bu alanda Samsung markasının çok büyük bir pazar payı olduğu biliniyor. Samsung Galaxy Z Flip 3 modeli pazarda yüzde 60 paya sahip. Hemen ardından gelen Galaxy Z Fold 3 cihazı ise yüzde 23 seviyesinde pazar payı elde etti. Kısacası Samsung adeta bu sektörü ele geçirdi. Onun hemen ardından Huawei cihazlar geliyor. Katlanabilir cep telefonlarının kralı uzun bir süre daha Samsung olacak gibi görünüyor.

Huawei Mate X2 ve X2 4G sadece yüzde 2 pazar payına sahip. Bu Samsung ile kıyaslandığında fazlasıyla geri planda kaldığını gösteriyor.

Twitch artık iPhone ve iPad’de SharePlay desteği sunuyor!

