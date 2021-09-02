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Katlanabilir iPhone sonunda geliyor!

02.09.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple yeni nesil iPhone modelleri için geri sayıma geçti. Cupertino merkezli şirket öte yandan da katlanabilir ekranlı iPhone modelleri için nabız yokluyor.

Katlanabilir iPhone sonunda geliyor!

Apple henüz çentik tasarımından bile kurtulabilmiş değil. Sektördeki pek çok isim çentiksiz, hatta katlanabilir ekranları test ederken Apple bu konuda hayli geri kaldı diyebiliriz.

Fakat sızdırılan son raporlara göre Cupertino merkezli şirket şu aralar pek de boş durmuyor. Apple’ın Çin’de üretim yapan Foxconn tesislerinde 2 farklı katlanabilir ekranlı prototipi test ettiği iddia ediliyor.

Şimdilik yeni iPhone modellerinin tasarımına ilişkin önemli bir bilgi yok. Ayrıca iki ayrıprototipin ne gibi özelliklerle donatıldığı da bilinmiyor.

Kullanıcıların merak ettikleri tek şey ise Apple’ın ilk katlanabilir ekranlı telefonunu ne zaman sayışa sunacağı. Bu testlerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve katlanabilir ekrana sahip ilk Apple logolu telefonun 2022’de satışa sunulması planlanıyor.
Sızdırılan bilgilere göre Apple bu yıl içerisinde katlanabilir model satışa sunmayacak. Duruma göre 2022 yılındaki model yelpazesi de şekillendirilmiş olacak.

Apple’ın Z Flip tarzında katlanan bir cihaz üzerinde çalıştığını da belirtelim. Yani açılıp tablet boyutlarına gelen bir iPhone tasarlanmıyor. Zaten böyle bir iPhone modelinin tasarlanması iPad satışlarına da darbe vurabilirdi.

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Apple
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