Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip tanıtıldı! Galaxy Z Flip’in fiyatı ve özellikleri

Samsung 11 Şubat tarihine hızlı bir giriş yaptı desek yeridir. Daha önce katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Fold ile beklenilen etkiyi bir türlü yapamayan, bir de tüm bunların üzerine çeşitli sorunlar ile boğuşan Samsung, bu sefer Galaxy Fold’a hiç benzemeyen ikinci katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip’in tanıtımını gerçekleştirdi.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP’İN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Fold’a göre oldukça küçük ve Galaxy Fold’taki yatay katlanabilir ekran yerine dikey katlanabilir bir ekran kullanıyor. Galaxy Z Flip bu yönüyle Motorola Razr 2019’a oldukça benziyor. Tam olarak açıldığında 6.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan Galaxy Z Flip, ekranı kapatıldığında ise kutu gibi bir akıllı telefona dönüşüyor, tüm bildirimleri ve mesajları telefonun arkasında yer alan 1.06 inç büyüklüğündeki ekranında gösterebiliyor.



Galaxy Z Flip’in kalbinde Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun katlanabilir olmasından olsa gerek ki Galaxy Z Flip’in herhangi bir microSD kart girişi bulunmuyor.