Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip tanıtıldı! Galaxy Z Flip’in fiyatı ve özellikleri

Samsung 11 Şubat tarihine hızlı bir giriş yaptı desek yeridir. Daha önce katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Fold ile beklenilen etkiyi bir türlü yapamayan, bir de tüm bunların üzerine çeşitli sorunlar ile boğuşan Samsung, bu sefer Galaxy Fold’a hiç benzemeyen ikinci katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip’in tanıtımını gerçekleştirdi.
Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Fold’a göre oldukça küçük ve Galaxy Fold’taki yatay katlanabilir ekran yerine dikey katlanabilir bir ekran kullanıyor. Galaxy Z Flip bu yönüyle Motorola Razr 2019’a oldukça benziyor. Tam olarak açıldığında 6.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan Galaxy Z Flip, ekranı kapatıldığında ise kutu gibi bir akıllı telefona dönüşüyor, tüm bildirimleri ve mesajları telefonun arkasında yer alan 1.06 inç büyüklüğündeki ekranında gösterebiliyor.
Galaxy Z Flip’in kalbinde Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun katlanabilir olmasından olsa gerek ki Galaxy Z Flip’in herhangi bir microSD kart girişi bulunmuyor.
Galaxy Z Flip’in kamera tarafında ise katlanabilir ekrana özel olarak tasarlanmış 12 MP değerinde çift ana kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralardan biri geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorken, diğeri ise ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Telefonun ön kamerası ise 10 MP çözünürlüğe sahip.
Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Samsung Galaxy Z Flip, bir de özel bir tasarıma sahip Galaxy Z Flip Thom Browne Edition modeliyle de satışa çıkacak. benzer katlanabilir akıllı telefonlardan farklı bir fiyata sahip olacak. Verilen bilgilere göre Galaxy Z Flip, 14 Şubat’ta 1380 dolardan (yaklaşık 8.300 TL) piyasaya sunulacak.
⦁ Ekran: 6.9 inç büyüklüğünde katlanabilir AMOLED ekran (Infinity-O)
⦁ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
⦁ RAM: 8GB RAM
⦁ Depolama: 256GB dahili depolama alanı
⦁ Arka kamera: 12 MP geniş açılı + 12 MP ultra geniş açılı çift arka kamera
⦁ Ön kamera: 10 MP çözünürlüğe sahip bir ön kamera
⦁ Batarya: 3300 mAh
⦁ İşletim sistemi: One UI 2.0 arayüzüne sahip Android 10
⦁ Siyah, mor ve Galaxy Z Flip Thom Browne olmak üzere 3 farklı seçenek
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