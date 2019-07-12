HABER

Kavak Deresi'nde panik yaratan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki Çerkezköy ilçe sınırlarında bulunan Kavak Deresi, ekipleri harekete geçirdi. Derenin renk değiştirip, kirli akması üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Dereye, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce dereden numuneler alıp, inceleme başlatan ekipler 5 kilometrelik alanda çalışma yaptı. İşte yürütülen detaylı çalışmalarda yaşananlar...

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Kavak Deresi kimyasal

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da yılan korkusu!

Vatandaşlarda büyük korku! Bir kenti istila ettiler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı...

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı!

TEM Otoyolu'nda yangın! Büyük panik yaşadılar

Haliç'te köprüden atlayan genç kızı kurtarmak için arkasından atladı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Köprüden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.