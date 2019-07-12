Kavak Deresi'nde panik yaratan görüntü

Tekirdağ'daki Çerkezköy ilçe sınırlarında bulunan Kavak Deresi, ekipleri harekete geçirdi. Derenin renk değiştirip, kirli akması üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Dereye, Organize Sanayi Bölgesi TIR Garajı'nın altından geçen yağmur suyu kanallarından, içeriği belli olmayan kimyasal madde karıştığı belirlendi.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce dereden numuneler alıp, inceleme başlatan ekipler 5 kilometrelik alanda çalışma yaptı. İşte yürütülen detaylı çalışmalarda yaşananlar...
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