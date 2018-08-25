Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Dün Sinan Oğan'a 'FETÖcü' diyen, Sinan Oğan'dan da, "Bak oğlum Fuat Uğur bir dönem biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen bu FETÖ’yü yalıyordun" yanıtını alan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşe yazısında da Sinan Oğan hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Uğur, "Sinan Oğan’ın Twitter’daki edepsizleşmesi ve taraftarlarının da aynı patolojik ruh hâliyle üzerime saldırması tam bir aydınlanmaya sebep oldu aslında. Bir tanesi “Çerkes köpekleri çok konuşmasın, yaşasın Manyas sürgünü” yazmış misal. Bu edepsizlikleri, terbiyesizlikte limitsizliği görünce şükrediyorum." diye yazdı.

'DIMDIZLAK ORTADA KALDI'

Uğur'un yazısının ilgili kısmı şöyle;

Muharrem İnce Dımdızlak ortada kaldı. Kurultay filan da yok. Siyasi mevta olma yolunda tam gaz yol alıyor kısaca.

Onun gibi dımdızlak ortada kalan biri daha var. Bir zamanlar MHP genel başkanlığına yeşillenen Sinan Oğan. MHP lideri Devlet Bahçeli onun FETÖ’den enfekte olduğunu ima etti.

Sinan Oğan önce Meral Akşener ile yola koyuldu ve MHP’yi ele geçirmeye kalkıştı ama başarısız oldu. FETÖ’cü hâkimler de onlara yardım edemediler. Adalet yerini buldu ve bu vatanın partisi emin ellere, vatanseverlere kaldı yine. Sinan Bey öyle arzu ediyordu ki hep birlikte MHP’yi ele geçirirlerse Meral Akşener kolay lokma, onu bir çırpıda halledip partinin başına gelirdi. Ama Meral Hanım hayli dişli çıktı. Evet, FETÖ destek vermekteydi bu ayrılıkçı ekibe ama asıl gözdesi Meral Akşener’di. Sinan Oğan sadece enfekte olmuş bir yetimdi, hepsi bu.