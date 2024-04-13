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Kavga ve kaza ihbarına giden polislere konfetili, havai fişekli kutlama

kadir.gunduz kadir.gunduz
13.04.2024 10:01
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Erzincan’da muhtarın yaptığı yaralamalı trafik kazası sonrası kavga ihbarı konfetili, havai fişekli kutlamaya dönüştü. Olay yerine gelen ekipler, kargaşanın içine girdiklerinde patlayan konfetiler ve kutlamalarla karşılaştı.

Fatih Mahallesinde muhtarın öncülüğünde toplanan bir grup genç ve çocuklar, 8-14 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla polislere sürpriz düzenledi. Ekipleri yaralamalı trafik kazası sonrası kavga ihbarı ile oldukları yere çağıran Fatih Mahallesi Muhtarı Fuat Onur, gençler polis ekipleri gelince kavga ediyormuş gibi kargaşa çıkardı. Polisler kalabalığa girdiği esnada ise konfeti ve havai fişekler patlatan gençler, polislerin gününü kutladı. Ekipler ise kavga ihbarı ile geldikleri mekanda sürprizle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

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