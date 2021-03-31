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Kavgaya bakarken hayatını kaybetti

31.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı duyan ve ne olduğuna bakmak maksadıyla evinden çıkan bir kişi, ateşlenen silahla başından vurularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4.

Kavgaya bakarken hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı duyan ve ne olduğuna bakmak maksadıyla evinden çıkan bir kişi, ateşlenen silahla başından vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4. Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada silahlar da kullanıldı. Uğur Ayıklar adlı mahalle sakini de gürültü ve silah sesleri üzerine evinden çıktı.
Bu sırada başına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Uğur Ayıklar, olay yerine çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Olayda A.B. adlı bir kadının da bacağından yaralandığını belirleyen polis, olaya karışan ve Uğur Ayıklar’ın ölümüne sebep olan şüpheli kişi ya da kişileri tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

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