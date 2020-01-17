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  4. Kavgaya karışıp kaçan şahsın aracından polis telsizi ve tabanca çıktı

Kavgaya karışıp kaçan şahsın aracından polis telsizi ve tabanca çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Antalya'da kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden ateş ederek otomobili ile kaçan G.Ç (29), polis tarafından yakalandı. Polislere direnen ve güçlükle etkisiz hale getirilen G.Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada 2 polis telsizi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ç., Altınyaka Yolu üzerinde kavgaya karıştıktan sonra otomobiline binip, kaçtığı sırada tabancası ile havaya ateş etti. Polis, olayın ardından kaçan otomobili aramaya başladı. Hurma Caddesi üzerinde 'şok' uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri G.Ç.'yi durdurdu. Polisin otomobilden indirmek istediği G.Ç., ekiplere direnirken, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. G.Ç. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2 polis telsizi, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde çıkan telsizin bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Telsiz kavga

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