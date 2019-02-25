Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 191, Nemrut'ta 177, Uludağ'da 165, Kartepe'de 153, Ilgaz'da 137, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 121, Palandöken ve Yıldızdağı'nda 86, Sarıkamış'ta 83, Denizli'de 53, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 37, Yalnızçam'da 27, Ladik'te ise 16 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
25.02.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
ÇB
-8
4
Elmadağ
PB
-5
2
Erciyes
ÇB
-8
-3
Ilgaz
PB
-7
3
Kartalkaya
S
-7
3
Kartepe
KY
-5
-2
Ladik
P
-3
1
Nemrut Dağı
PB
-9
3
Palandöken
PB
-9
-2
Sarıkamış
PB
-9
1
Uludağ
ÇB
-8
0
Yıldızdağı
PB
-4
2
Yıldıztepe
PB
-5
3
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)
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