Kayak merkezlerindeki oteller yüzde 100 doldu

Son yıllarda kış turizmine yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve dünyanın sayılı pistlerine sahip olan Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerine ev sahipliği yapan Erzurum'da turizmciler, yerli ve yabancı turistler için bu yılbaşında farklı ve zengin eğlence paketi hazırladı.

Doğudaki kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken ve Cıbıltepe, yılbaşında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda tatilciyi ağırlayacak.

Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerinin yapılacağı Palandöken'de çok sayıda sanatçı da Palandöken Dağı'nda hizmet veren otellerde sahne alarak, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

PİSTLER YENİ YIL İÇİN HAZIRLANIYOR Erzurum'da turistlere kayak zevkinin yanı sıra cağ kebabı, kadayıf dolması ve kesme çorbası gibi yöresel lezzetler ve birçok eğlence programı da sunulacak.

Kar kalınlığının şu sıralar 50 santimetreye ulaştığı Palandöken Dağı'ndaki otellerde, yeni yıl hazırlıkları kapsamında turistlerin kentten memnun ayrılmaları için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Pistleri suni kar püskürterek hazır hale getirmeye çalışan otel yetkilileri, otellerdeki eksikleri de bir bir gidererek yeni yıla heyecanla hazırlanıyor.

Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, Palandöken'de kayak sezonunun açılmasıyla rezervasyon taleplerini almaya başladıklarını söyledi.

PİSTLERİN TAMAMI YILBAŞINDA HAZIR OLACAK Hafta sonları otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 95'e yaklaştığını ifade eden Akça, şöyle konuştu: "Yılbaşında otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100 olacağı görünüyor. Palandöken'deki 2 bin 500 yataktan yaklaşık 2 bin 200'ü doldu, boş olan 300'ü de ivedi şekilde bitecektir. Bu yıl güzel hava, güzel kar ve bol misafirle yeni yıla gireceğiz. Yeni yıl için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Suni karla pistleri dolduruyoruz. Palandöken'deki pistlerin yüzde 100'ü yılbaşında açık olacaktır."

Ömer Akça, Palandöken Dağı'nda gece gündüz kesintisiz kayak yapıldığına işaret ederek, pistlerin oldukça emniyetli ve güvenli olduğunu dile getirdi. Bol eğlenceli yılbaşı tatili için herkesi Palandöken'e beklediklerini aktaran Akça, "Bu yılki rezervasyonların büyük bölümü her zaman olduğu gibi Ankara, İstanbul ve İzmir menşeli. Yurt dışından Rusya'dan 250 kişilik bir kafile gelecek. Ukrayna ve Azerbaycan'dan da misafirlerimiz de olacak." diye konuştu.

KARLI SARIÇAM ORMANLARI ARASINDA YENİ YIL HEYECANI Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi de sarıçam ormanlarıyla kaplı pistleri ve doğal güzelliğiyle yılbaşında ziyaretçilerini ağırlayacak. Sarıçam ormanları ile kristal karın yanı sıra bilgisayar donanımlı telesiyejleri ile saatte 1200 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

Toplam 30 kilometrelik pist uzunluğuyla tatilcilere eşsiz kayak imkanı sunan Cıbıltepe, yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan tatilcilerin de gözdesi haline geldi. Yılbaşı dolayısıyla yoğun taleple karşılaşan ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e varan Cıbıltepe'de, yılbaşı etkinlikleri için hazırlıklar da tamamlandı. Telesiyejlerin bakımını yapıp, pistleri hazır hale getiren yetkililer, otellerdeki eğlence programlarıyla yeni yıla coşkuyla girmek istiyor.

OTELLERİMİZ YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANINA ULAŞTI Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, Cıbıltepe'nin son kar yağışıyla sezona hızlı girdiğini belirterek, kayak merkezlerinde yılbaşı öncesi de gelecek misafirler için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.