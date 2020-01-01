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  4. Kayak sporcuları Ilgaz Dağı'nda karla buluşmanın sevincini yaşadı

Kayak sporcuları Ilgaz Dağı'nda karla buluşmanın sevincini yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kayak sporcuları Ilgaz Dağı'nda karla buluşmanın sevincini yaşadı

Kastamonu'daki kayak sporcuları, Ilgaz Dağı'na yeterli kar yağmasının ardından bu sezon kardaki ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Kış sporlarında Türkiye'deki önemli merkezlerden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, bu sezon kayak yapabilmek için gerekli kar miktarına aralık ayının sonunda ulaştı.

Yeterli kar olmadığı için çalışmalarını uzun süredir tekerlekli kayak ve patenlerle devam ettiren sporcular, Ilgaz Dağı'na yeterli seviyede kar yağmasının ardından kar üzerinde ilk antrenmanlarını yaptı.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kastamonu Kayak İl Temsilcisi Fırat Coşkun, bölgede kar kalınlığının 60 santimetreye yaklaştığını söyledi.

Sporcuların uzun süredir yağış beklediğini dile getiren Coşkun, "Her yıl aralık ayının başında Ilgaz Dağı'ndaki çalışmalarımıza başlardık. Bu sene yeterince yağmayan kar hem bizi hem sporcularımızı üzdü. Biz de asfalt üzerinde tekerlekli patenlerle kayak yaparak bu durumu telafi etmeye çalıştık." dedi.

Coşkun, sporcuların keyfinin artık yerinde olduğunu belirterek, "Bölgeye yağan kar hem doğaseverleri hem turistleri hem de sporcularımızı sevindirdi. 40 sporcuyla yaptığımız sezonun ilk kar antrenmanı, oldukça eğlenceli ve keyifliydi. Karda antrenman yapmayı özlemişler. Umarız bundan sonra bölgemizden kar eksik olmaz." ifadesini kullandı.

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ılgaz dağı kar antrenmanı kar yağışı KASTAMONU kayak sporcusu

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