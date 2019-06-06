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Kayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıkan gruptan, kayalıklardan düşerek mahsur kalan Esat Yoruh'un cenazesine ulaşıldı

Kayalıklardan düşerek dağda mahsur kalan kişi ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kayalıklardan düştüğü belirlenen kişi ölü bulundu.

Sabah saatlerinde 5 arkadaşıyla Bağbaşı Mahallesi seyir terası bölgesine giden ve İbiş Kahvesi mevkisi dönüşü kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35) cesedine ulaşıldı.

Yoruh'u mahsur kaldığı yerden kurtarmak için AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri Çakıroluk mevkisindeki sarp kayalıklardan yaklaşık 200 metreden düştüğü anlaşılan Yoruh'a ulaşmak için çalışma yaptı.

Kayalık alana 5 saat sonra halatlar yardımıyla ulaşan ekipler Yoruh'un cenazesini çıkarttı.

Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AFAD arama Çakıroluk mevkisi Dağ kurtarma yürüyüş

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