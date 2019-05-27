Kaybettiği işitme cihazına yardımlar sayesinde kavuştu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2,5 yıl önce işitme cihazını kaybeden 7 yaşındaki İbrahim Erdem için düzenlenen yardım kampanyası sona erdi.

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan doğuştan duyma engelli İbrahim Erdem, devlet desteğiyle alınan işitme cihazını yaklaşık 2,5 yıl önce kaybetti.

Tüm aramalarına rağmen işitme cihazını bulamayan Erdem ailesi maddi imkansızlık nedeniyle de yeni bir cihaz alamadı.

Ailenin durumunun haberleştirilmesinin ardından ilçede düzenlenen yardım kampanyası sonucu İbrahim 2,5 yıl sonra işitme cihazına yeniden kavuştu.

Baba Maif Erdem, yaptığı açıklamada, 19 Aralık İlk Kurşun İlkokulu tarafından Dörtyol Kaymakamlığının desteğiyle yardım kampanyası başlatıldığını anlatarak, "Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün de destek verdiği kampanya sonunda oğlum işitme cihazına kavuştu. Gelecek yıl okula gidebilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cihazına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Erdem de 2,5 yıldan bu yana kulağında olmayan cihaza yeniden alışmaya çalışırken, yeni eğitim ve öğretim döneminde okula gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

