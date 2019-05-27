HABER

Kaybettiği işitme cihazına yardımlar sayesinde kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Hatay'da işitme cihazını kaybeden 7 yaşındaki İbrahim Erdem'e düzenlenen yardım kampanyasının ardından yeni cihaz alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2,5 yıl önce işitme cihazını kaybeden 7 yaşındaki İbrahim Erdem için düzenlenen yardım kampanyası sona erdi.

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan doğuştan duyma engelli İbrahim Erdem, devlet desteğiyle alınan işitme cihazını yaklaşık 2,5 yıl önce kaybetti.

Tüm aramalarına rağmen işitme cihazını bulamayan Erdem ailesi maddi imkansızlık nedeniyle de yeni bir cihaz alamadı.

Ailenin durumunun haberleştirilmesinin ardından ilçede düzenlenen yardım kampanyası sonucu İbrahim 2,5 yıl sonra işitme cihazına yeniden kavuştu.

Baba Maif Erdem, yaptığı açıklamada, 19 Aralık İlk Kurşun İlkokulu tarafından Dörtyol Kaymakamlığının desteğiyle yardım kampanyası başlatıldığını anlatarak, "Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün de destek verdiği kampanya sonunda oğlum işitme cihazına kavuştu. Gelecek yıl okula gidebilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cihazına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Erdem de 2,5 yıldan bu yana kulağında olmayan cihaza yeniden alışmaya çalışırken, yeni eğitim ve öğretim döneminde okula gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Suyu çekilen Manavgat Şelalesi’nde tehlikeli yolculukSuyu çekilen Manavgat Şelalesi’nde tehlikeli yolculuk
Kağıthane'de polisin arkadaşının silahlıyla intihar ettiği iddiasıKağıthane'de polisin arkadaşının silahlıyla intihar ettiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dörtyol İbrahim Erdem işitme cihazı

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 yaşındaydı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.