Kayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü (2)

AĞABEYİNİ ARAYARAK YARDIM İSTEMİŞ

Kahramanmaraş'ta, Ali K.'nın av tüfeği ile başına ateş ederek öldürdüğü Emine Yıldız'ın acı haberi alan yakınları eve akın etti. Yıldız'ı oğlu ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yıldız'ın ağabeyi Aziz A. olay yerine gelen polislere kız kardeşinin öldürülmeden hemen önce kendisini aradığını belirterek, "Gelmiş camı kırmış. Emine beni aradı 'Aziz yetiş beni öldürmeye geldiler' dedi. Koştum geldim yetişemedim. Sıkmış gitmiş" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan Emine Yıldız'ı öldürdüğü öne sürülen Ali K.'nın 07 GIN 24 plakalı otomobiliyle kaçtığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kovalamaca sonunda aracı Abbas Mahallesi yolunda durdurarak Ali K.'yı gözaltına aldı. Alkollü olduğu ileri sürülen Ali K., sağlık kontrolü için getirildiği hastanede gazetecilerin Emine Yıldız'ı neden öldürdüğünü sorması üzerine 'Kim ölmüş ya. Ben bir şey hatırlamıyorum. Ne öldürmesi ben kimseyi öldürmedim" dedi.

Otomobilde yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen av tüfeği ele geçirildi.

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