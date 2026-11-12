Çamaşır makinesindeki üçüncü gözün sırrı ortaya çıktı!

Çamaşır makinesinin deterjan çekmecesinde genellikle üç farklı bölüm bulunuyor. Ancak bu bölümlerin sağdan sola ya da soldan sağa sıralanışı her makinede aynı değil.

Bu nedenle ürünleri yerleştirirken çekmecenin konumuna değil, üzerindeki sembollere dikkat etmek gerekir.

ÇEKMECEDEKİ İŞARETLER HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Makine üreticilerinin büyük bölümünde kullanılan işaretler ise şöyle:

II işareti: Ana yıkama sırasında kullanılacak deterjanın konulduğu bölüm

I işareti: Ön yıkama için kullanılan deterjanın konulduğu bölüm

Çiçek işareti: Sıvı çamaşır yumuşatıcısının eklendiği bölüm

Bazı modellerde bu bölümlere ek olarak sıvı çamaşır suyu için ayrılmış özel bir göz de bulunabilir. Dolayısıyla yeni bir çamaşır makinesi kullanmaya başlayanların, deterjan çekmecesindeki işaretleri kontrol etmesi ve kullanım kılavuzuna göz atması önem taşıyor.

ÇİÇEK İŞARETLİ BÖLMEYE NEDEN YUMUŞATICI KONULUYOR?

Deterjan çekmecesindeki en çok merak edilen bölümlerden biri çiçek sembolüyle gösterilen küçük hazne.

Bu bölümün yumuşatıcı için ayrılmasının önemli bir nedeni var: Yumuşatıcı, deterjan gibi yıkamanın başında değil, son durulama aşamasında makineye verilir.

Çamaşır makinesi, yumuşatıcıyı yıkama boyunca haznede bekletiyor ve doğru zamanda suya karıştırarak çamaşırlara ulaştırıyor. Böylece yumuşatıcı, deterjanın temizleme işlemi tamamlandıktan sonra devreye giriyor.

Yumuşatıcıların temel amacı kumaş lifleri arasındaki sürtünmeyi azaltmak. Bu sayede çamaşırların daha yumuşak hissedilmesine yardımcı olurken statik elektriklenmenin ve kırışıklığın azalmasına da katkı sağlayabilir.

Ancak bu bölmeye yumuşatıcı koyarken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Haznenin üzerinde bulunan MAX çizgisinin aşılmaması gerekir.

Fazla doldurulan yumuşatıcı, makine tarafından yanlış zamanda çekilerek yıkamanın başında boşalabilir. Bu da ürünün beklenen etkisini göstermesini engelleyebilir.

ÖN YIKAMA GÖZÜ HER YIKAMADA KULLANILMALI MI?

Çekmecedeki I işaretli bölüm, ön yıkama deterjanı için tasarlanıyor. Özellikle çamur, yoğun ter, yağ veya inatçı lekelerle kirlenmiş çamaşırlarda tercih edilen ön yıkama, ana yıkamadan önce gerçekleştirilen ek bir temizlik aşaması.

Ancak her çamaşır yıkamada bu bölmeye deterjan koymak gerekmiyor. Günlük kıyafetlerin büyük bölümü için ön yıkamaya ihtiyaç duyulmadığından, normal programlarda deterjanı yalnızca II işaretli ana yıkama gözüne eklemek yeterli oluyor.

Ön yıkama programı seçilmediğinde bu bölümdeki deterjan kullanılmayabilir. Bu nedenle programın özelliğine göre doğru haznenin tercih edilmesi gerekir.

SIVI VE TOZ DETERJAN AYNI BÖLMEYE KONULUR MU?

Ana yıkama gözü hem sıvı hem de toz deterjan için kullanılabilir. Ancak bazı çamaşır makinelerinde sıvı deterjan kullanımı için özel bir plastik aparat bulunuyor.

Bu aparatın doğru konumda olması önemli. Sıvı deterjan kullanırken yerinde tutulması gereken parça, toz deterjan kullanımında üreticinin talimatına göre çıkarılabilir veya farklı konuma getirilebilir. Aksi durumda deterjanın makineye doğru zamanda ulaşmaması ya da çekmecede kalıntı bırakması mümkün.

Tek kullanımlık deterjan kapsülleri ise çekmeceye değil, doğrudan boş tamburun içine, çamaşırlardan önce yerleştirilmeli. Kapsülün kuru kalması ve yıkama başlamadan önce patlamaması için ambalajının açılmaması gerekir.

ÇEKMECEYİ FAZLA DOLDURMAK MAKİNEYE ZARAR VEREBİLİR

Deterjan ve yumuşatıcı kullanımında yapılan en yaygın hatalardan biri, gözleri gereğinden fazla doldurmak.

Özellikle yumuşatıcı haznesindeki MAX çizgisinin aşılması, ürünün yıkama sırasında olması gerekenden önce makineye geçmesine neden olabilir.

Bir diğer hata ise farklı temizlik ürünlerini aynı bölmeye koymak. Deterjan, yumuşatıcı ve çamaşır suyunun birbirinden ayrı haznelerde kullanılması gerekir. Çamaşır suyu için özel bir bölüm bulunuyorsa yalnızca bu amaçla ayrılmış hazne tercih edilmeli.

Çekmecenin sert bir şekilde kapatılması da bazı makinelerde ürünlerin zamanından önce akmasına yol açabiliyor. Bu nedenle deterjan çekmecesini zorlamadan kapatmakta fayda var.

Çamaşır Makinesi Deterjan Gözünde Su Kalması Normal mi?

Yıkama sonrasında deterjan çekmecesinde bir miktar su kalması her zaman arıza anlamına gelmiyor. Özellikle yumuşatıcı haznesinde az miktarda su görülmesi normal kabul edilebilir.

Ancak çekmecede sürekli su birikiyor, deterjan çözünmeden kalıyor veya yumuşatıcı haznesinde yoğun kalıntılar oluşuyorsa temizlik gerekebilir. Çekmece, kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde çıkarılarak yıkanabilir. Hazne içindeki küçük sifon parçasının da temizlenmesi, ürünlerin doğru şekilde boşalmasına yardımcı olabilir.

HER KUMAŞA YUMUŞATICI KULLANILMAMALI

Yumuşatıcı kullanımı her ne kadar çamaşırlara hoş bir koku ve yumuşaklık kazandırsa da bazı kumaşlarda önerilmiyor. Özellikle alev geciktirici özelliğe sahip çocuk pijamaları gibi ürünlerde yumuşatıcı kullanımı, kumaşın bu özelliğini olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle kıyafetlerin yıkama talimatlarını kontrol etmek gerekir. Üretici tarafından yumuşatıcı kullanılması önerilmeyen ürünlerde bu alışkanlıktan kaçınmak önemli.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN DETERJAN GÖZÜ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Deterjan kapsülleri makinenin hangi bölümüne konulmalı?

Tek kullanımlık deterjan kapsülleri deterjan çekmecesine değil, doğrudan boş çamaşır makinesi tamburuna yerleştirilmeli. Ardından çamaşırlar eklenerek yıkama başlatılmalı.

Sıvı deterjan, toz deterjan gözüne konulur mu?

Evet. Ancak bazı makinelerde sıvı deterjan için özel bir aparat bulunuyor. Kullanılan deterjanın türüne göre bu parçanın doğru konumda olması gerekir. En doğru kullanım için makinenin kullanım kılavuzu kontrol edilmeli.

Yıkama bittikten sonra deterjan gözünde neden su kalıyor?

Çekmecede az miktarda su kalması normal olabilir. Ancak hazne tamamen suyla doluyorsa veya deterjan kalıntıları birikiyorsa çekmece ve sifon aparatı temizlenmeli.

Koku boncukları yumuşatıcı gözüne konulur mu?

Hayır. Suda çözünebilen koku boncukları, üretici talimatına uygun şekilde doğrudan makinenin tamburuna, çamaşırlardan önce eklenmeli. Deterjan veya yumuşatıcı haznesine konulmaları önerilmiyor.

Sıvı çamaşır kolası çiçek işaretli göze konulur mu?

Bazı çamaşır makinelerinde çiçek işaretli hazne hem sıvı yumuşatıcı hem de sıvı kola için kullanılabilir. Ancak her modelde aynı uygulama geçerli olmadığından makinenin kullanım kılavuzuna bakılması gerekir.