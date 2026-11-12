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Bilim insanları açıkladı: Kadın ve erkek kalbi tamamen farklı yaşlanıyor

Kalbin yaşlanma sürecinin sanıldığı gibi tüm organı aynı şekilde etkilemediği ortaya çıktı. Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada yaşlanmaya bağlı iltihaplanma ve doku hasarı belirtilerinin özellikle kalp kapakçıkları ve aort çevresinde yoğunlaştığını belirledi. Araştırmada kadın ve erkek kalplerinin hücresel düzeyde farklı değişimler geçirdiği de görüldü.

Bilim insanları açıkladı: Kadın ve erkek kalbi tamamen farklı yaşlanıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'deki Jackson Laboratuvarı (JAX) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, Aging Cell dergisinde yayımlandı. Araştırmada genç ve yaşlı farelerin kalplerinden alınan binlerce hücre incelendi. Önceki çalışmaların büyük bölümü kalbin kan pompalayan kas dokusuna odaklanırken, bu araştırmada organın tamamı değerlendirmeye alındı.

Araştırmacılar, yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kronik ve düşük seviyeli iltihaplanmanın özellikle aort kapakçıkları ve aort kökü çevresinde yoğunlaştığını belirledi. Kalbin farklı bölgelerinin aynı hızda yaşlanmadığına dikkat çeken bilim insanları, daha önce yeterince incelenmeyen bu yapıların yaşlanma sürecinde önemli rol oynadığını bildirdi.

Bilim insanları açıkladı: Kadın ve erkek kalbi tamamen farklı yaşlanıyor 1

İLTİHAPLANMA VE DOKU SERTLEŞMESİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmada, bağışıklık sisteminde görev alan makrofajlar ile bağ dokusunu oluşturan fibroblast hücrelerindeki değişimler de incelendi. Yaşlı farelerin kalplerinde makrofajların iltihaplanmayla ilişkili gen faaliyetlerinin arttığı, fibroblastlarda ise doku sertleşmesi ve yara dokusu oluşumuyla bağlantılı değişiklikler yaşandığı görüldü.

Araştırmacılar ayrıca iltihaplanma ve hücresel yaşlanmayla ilişkilendirilen bazı genlerin, belirlenen bölgelerde daha aktif olduğunu tespit etti. Hücreler arasındaki iletişimin de yaşla birlikte değiştiği ve bu durumun kalpteki iltihaplanma süreçleriyle bağlantılı olabileceği belirtildi.

GENÇ KALPLERDE DE YAŞLANMA İŞARETLERİ BULUNDU

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise yaşlanmayla ilişkilendirilen bazı hücresel işaretlerin genç farelerin kalplerinde de bulunması oldu. Bilim insanları, bu işaretlerin tek başına hücrelerin yaşlandığını veya işlevini kaybettiğini göstermediğini vurguladı.

Bilim insanları açıkladı: Kadın ve erkek kalbi tamamen farklı yaşlanıyor 2

Bu nedenle hücresel yaşlanmanın değerlendirilmesinde yalnızca belirli genlere bakılmasının yeterli olmadığına dikkat çekildi. Araştırmacılar, kalpteki hücresel değişimlerin anlaşılması için hücrelerin birbirleriyle etkileşimlerinin de incelenmesi gerektiğini belirtti.

KADIN VE ERKEKLERDE FARKLI DEĞİŞİMLER GÖRÜLDÜ

Araştırmada kadın ve erkek farelerin kalplerinde yaşlanmaya bağlı farklı moleküler değişimler de tespit edildi. Erkek farelerde fibroblast hücrelerinin doku sertleşmesiyle ilişkili süreçlerde daha fazla faaliyet gösterdiği görüldü. Dişi farelerde ise kalp gelişimi ve protein üretimiyle bağlantılı gen faaliyetleri öne çıktı.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların kadın ve erkeklerde kalp hastalıklarının farklı seyretmesini anlamaya katkı sağlayabileceğini belirtti. Ancak fareler üzerinde yapılan çalışmanın, insanlarda kalp hastalığı riskindeki farklılıkların nedenlerini doğrudan açıklamadığına dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ erkek Kadın
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