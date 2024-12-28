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  4. Kayınvalidesinden gelen mektubu sosyal medyadan paylaştı! "Çılgınca talepler içeren bir mektup gönderince ilişkimi kestim"

Kayınvalidesinden gelen mektubu sosyal medyadan paylaştı! "Çılgınca talepler içeren bir mektup gönderince ilişkimi kestim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.12.2024 14:28
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Sosyal medyadan kayınvalidesiyle ilişkisini kestiğini anlatan bir kadının paylaşımı kısa sürede gündem yarattı. Kocasını şaşkına çeviren kayınvalidesinden bir mektup aldığını söyleyen kadın, "Çılgınca talepler içeren bir mektup gönderince ilişkimi kestim" dedi.

Kayınvalidesinden gelen mektubu sosyal medyadan paylaştı! "Çılgınca talepler içeren bir mektup gönderince ilişkimi kestim"

İsmini açıklamak istemeyen bir kadın Reddit'te yaptığı paylaşımında kayınvalidesiyle arasındaki ilişkiden söz etti. Kadın kayınvalidesiyle yaşadığı gerilimin sonrasında onu telefondan engellediğini anlattı. Ancak telefondan engellenmiş olmak kayınvalidesini durdurmadı ve kayınvalide gelinine ulaşmak için evine mektup göndermeye karar verdi.

Evlerine gönderilen mektuptaki kadın kayınvalidesinin, "Sanırım telefonunuz bozuldu. Sizi aramaya çalışıyorum ama sesli mesaja gidiyor. Siz ve eşiniz Noel alışverişinize başladınız mı? Henüz benim hediyemi seçmediyseniz aşağıdakilerden herhangi birini tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandığını söyledi. Kadın kayınvalidesinin mektubunu listesinde yer alan 10 istek eşya ile sonlandırdığını ve listedeki ürünlerin hepsinin fiyatının yüksek olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya gelin mektup kayınvalide
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