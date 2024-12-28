Kayınvalidesinden gelen mektubu sosyal medyadan paylaştı! "Çılgınca talepler içeren bir mektup gönderince ilişkimi kestim"

İsmini açıklamak istemeyen bir kadın Reddit'te yaptığı paylaşımında kayınvalidesiyle arasındaki ilişkiden söz etti. Kadın kayınvalidesiyle yaşadığı gerilimin sonrasında onu telefondan engellediğini anlattı. Ancak telefondan engellenmiş olmak kayınvalidesini durdurmadı ve kayınvalide gelinine ulaşmak için evine mektup göndermeye karar verdi.

Evlerine gönderilen mektuptaki kadın kayınvalidesinin, "Sanırım telefonunuz bozuldu. Sizi aramaya çalışıyorum ama sesli mesaja gidiyor. Siz ve eşiniz Noel alışverişinize başladınız mı? Henüz benim hediyemi seçmediyseniz aşağıdakilerden herhangi birini tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandığını söyledi. Kadın kayınvalidesinin mektubunu listesinde yer alan 10 istek eşya ile sonlandırdığını ve listedeki ürünlerin hepsinin fiyatının yüksek olduğunu söyledi.