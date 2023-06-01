Kayınvalidesinin ziyaretlerinden bıkan kadın dertlerini paylaştı! "Boşanmak zorunda kalabilirim"

Bir kadın, kayınvalidesini sevmesine rağmen kişisel hayatında sorunlara ve daha spesifik olarak evliliğinde bir sürtüşmeye neden olduğunu paylaştı. Kayınvalidesi ve kayınpederinin iki ayda bir yatıya gelmesinden sıkılan kadın yardım istemek amacıyla, bu durumun boşanmasına neden olabileceğinden endişe duyduğu için bir tavsiye köşesine yazdı.

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK KALMAYA GELİYORLAR

Kadın, iki ayda bir gerçekleşen ve her seferinde 10 gün süren uzun ziyaretlerle baş edemediğini belirtti. Bu kadar uzun süre kalmalarının nedeni çiftle ve yürümeye başlayan çocuklarıyla vakit geçirmek için ülkenin bir diğer ucundan gelmeleri. Kadın "Tercihleri iki ayda bir 10 gün boyunca ziyaret etmek. Birlikte seyahat etmeyi sevmiyorlar, bu yüzden dönüşümlü olarak gelip bizimle kalıyorlar. Kocam ve onlar bu konuda düzenleme yapmıyor."

KOCASI YARDIMCI OLMUYOR

"Bu işe yaramıyor. Mutsuzum. Kayınvalidemi seviyorum, ama ziyaretleri, ben ve kocam arasında bir ton kavgaya neden oluyor." Asıl sorunun kocasının ilişkilerini 'mahvetmesine' rağmen ziyaretler hakkında hiçbir şey yapmaya istekli olmaması ve birçok kez ondan yardım istemesi olduğunu iddia ediyor. Bunun yerine kocası, ailesiyle yüzleşmesi gereken kişinin kendisi olması gerektiğini belirtiyor. Kadın ise bunun doğru olmayacağını düşünüyor.

KOCASININ YÜZLEŞMESİ GEREKİYOR

"Korkarım boşanacağız ki akıl sağlığımı koruyabileyim ve bu dönen kayınvalide ziyaretlerinden kurtulabileyim. Kocamı seviyorum ve bunun olmasını istemiyorum."

Tavsiye köşe yazarı Allison Price, kadının mektubuna yanıt vererek, kayınpederiyle konuşmanın ona düşmediği konusunda onunla hemfikir oldu. Onlarla konuşacak kişi kocası olduğunu ve karısı olarak artık onun ailesi ve ortağı olduğunu ve hayatında 'öncelik' alması gerektiğini açıkladı.







