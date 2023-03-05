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Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

05.03.2023 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın ilk belirlemelere göre yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Şenköy Mahallesi’nde yaşayan Hasan Ali Kaya sabah saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmeyince ailesi, polis ve jandarmaya başvurdu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı adamı bulmak için harekete geçen ekipler gelen ihbarlar doğrultusunda ilçe merkezi ve köy yollarında çalışma başlattı.

Gelen ihbarlar doğrultusunda arama çalışmalarını Bayraktepe bölgesinde yoğunlaştıran ekiplerden Çivril İHH Arama Kurtarma Timi, iki gün sonra yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

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Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Hasan Ali Kaya’nın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yaşlı adam Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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alzheimer Denizli

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