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  4. Kayıp bekçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

Kayıp bekçilerin ailelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan mahalle bekçileri Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı'yı (31) arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor.

Nuri PİR/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan mahalle bekçileri Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı'yı (31) arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Ailelerin umutlu bekleyişi sürerken, bekçilerden Ömer Özer'in kız kardeşi Derya Özer, "Teknelerinde çok sayıda su üzerine çıkabilecek malzemeler vardı. Sahil kesimindeki vatandaşlar gördükleri en ufak bir şeyi bize bildirsinler" dedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Arkadaşları mahalle bekçileri geri dönmeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalarda bugüne kadar bir ize rastlanmadı.
ARAMALAR 5'İNCİ GÜNÜNDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Bekçilerin aileleri ise umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
Kayıp Ömer Özer'in kız kardeşi Derya Özer, ağabeyinin bölgeyi çok iyi bildiğini ve sıklıkla aynı yerde avlandığını belirterek, "Sahil kesimindeki vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyorum. Gördükleri en ufak bir şeyi bize bildirsinler. Teknelerinde çok sayıda su üzerine çıkabilecek malzeme vardı. Biz hep böyle şeyleri, su kenarında bekleyen aileleri haberlerde görürdük. Biz hepsi için üzüldük şu an bizim başımızda. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın" dedi.
'ÜMİDİMİZİ KESMEDİK'
Ömer Özer’in amcası Mustafa Özer ise, "Karadan, havadan aranıyor, büyük gemi de katıldı, açıkları tarıyorlar. Allah'tan ümidimiz kesilmedi, hala bekliyoruz. Sahil kıyısındaki insanlardan duyarlı olmasını rica ediyorum. Bir tekne veya parça gördüklerinde güvenlik güçlerine haber vermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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