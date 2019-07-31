Kayıp çocuğu jandarma buldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle gezerken, kaybolan Mehmet Salih Apaydın (3), jandarma ekiplerince bulundu.

Manavgat Side Antik Kenti bölgesinde, dün öğle saatlerinde Oktay Apaydın, eşi ve oğlu Mehmet Salih ile gezmeye gitti. Tarihi ve turistik yerleri gezen, denizde yüzen Apaydın çiftinin çocuğu Mehmet Salih, bir süre sonra yanlarından uzaklaştı. Çocuklarının yanında olmadığını fark eden çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Acil Çağrı Merkezi'nin uyarısıyla Manavgat Jandarma Komutanlığı Selimiye Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, motorize ve yaya devriyelerle ailenin çocuklarıyla en son birlikte oldukları yürüyüş yolunu merkez alarak, Side Antik Kenti'nde arama çalışması başlattı. Çevredeki iş yerleri ve ara sokaklar ile sahilde yapılan arama çalışmaları sonucu Mehmet Salih Apaydın, kısa süre sonra kendi kendine oynarken bulundu. Gözyaşlarıyla arama çalışmalarını takip eden Oktay Apaydın ve eşi, çocuklarının jandarmalarla geldiğini görünce çok mutlu oldu. Oğullarına sarılarak, gözyaşı döken çift, jandarmaya teşekkür etti. Oktay Apaydın, çocuklarının bir anda gözleri önünden nasıl kaybolduğunu anlayamadıklarını söyledi.

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