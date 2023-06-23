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KAYIP DENİZALTI TİTAN SON DURUM: Titanik için dalan denizaltı, kimleri taşıyor, kaç kişi var? Titanik enkazına giden denizaltı bulundu

23.06.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Titanik enkazını gezmek isteyenleri taşıyan kayıp denizaltı olayında geçtiğimiz gün flaş bir gelişme yaşandı. Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin yaşamını yitirdiği Titanik'in enkazını ziyaret için yola çıkan turistlere ilişkin kötü haber geldi. Peki, Titanik için dalan denizaltı bulundu mu? Kayır denizaltı kimleri taşıyor, kaç kişi var?

KAYIP DENİZALTI TİTAN SON DURUM: Titanik için dalan denizaltı, kimleri taşıyor, kaç kişi var? Titanik enkazına giden denizaltı bulundu

Kayıp denizaltı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Titanik enkazını araştırmak için dalış yapan ve Atlantik Okyanusu’nda kaybolan kayıp denizaltı bulundu. Kayıp denizaltında oksijenin tamamen bittiği öğrenilirken, enkaza rastlandığı bilgisine yer verildi.

KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU?

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin yaşamını yitirdiği Titanik'in enkazını ziyaret için yola çıkan turistik denizaltı kayboldu.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen olay nedeniyle Atlas Okyanusu'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda denizaltı, Titanik'in yakınlarında bulundu.

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KAYIP DENİZALTINDA KAÇ KİŞİ VAR?

Kayıp denizaltında Titanik'in enkazını ziyaret için ödeme yapan İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı Sehzade Dawood ve oğlu Sulaiman, Fransız denizaltı pilotu Paul-Henry Nargolet ve seferi yöneten firmanın CEO'su Stockton Rush'ın bulunduğu biliniyor.

Kayıp denizaltında bulunan beş yolcunun da hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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