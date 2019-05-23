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Kayıp gazetecinin cesedi uçurumdan düştüğü yerden 1 km aşağıda dere yatağından çıkartıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın cansız bedeni uçurumdan düştüğü yerden yaklaşık 1 km aşağıda Derebaşı Deresi üzerindeki HES’in çıkış noktasında dere yatağında bulundu.

Kayıp gazetecinin cesedi uçurumdan düştüğü yerden 1 km aşağıda dere yatağından çıkartıldı

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın cansız bedeni uçurumdan düştüğü yerden yaklaşık 1 km aşağıda Derebaşı Deresi üzerindeki HES’in çıkış noktasında dere yatağında bulundu. Dere yatağına ipler yardımı ile inen Rize ve Elazığ İl Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıçlar kayıp gazetecinin cansız bedenini yine ip yardımı ile güçlükle yola çıkardı.
Uçurumdan düşerek kaybolan kayıp gazeteciyi bulmak için 13 gündür sürdürülen çalışmalarda şuana kadar kamerası, fotoğraf makinesi ve dere kenarında ayakkabısına ulaşılmıştı. Abdülkadir Nişancı’yı bulmak için Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AKUT ekipleri ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı su altı arama kurtarma timleri 13 gündür derelerde, derin vadilerde, şelalelerde, göletlerde arama çalışması yürütüyordu. Arama çalışmaları sırasında iki jandarma arama kurtarma görevlisi de akıntıya kapılarak şehit olmuştu.
Bu çalışmaların yanı sıra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de Derebaşı Deresi’ne su taşıyan iki derenin önüne bent çekerek suyu başka bir dere yatağına borular içerisinde motorlarla pompalayıp Derebaşı Deresi’nin debisini düşürmeye çalışıyordu. Bu çalışmanın da etkisi ile Derebaşı Deresi’nin su debisi düşerken, bugün havadan yapılan drone ile aramada kayıp gazetecinin cansız bedeni tespit edildi. Dere yatağına ipler yardımı ile inen Rize ve Elazığ İl Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıçlar kayıp gazetecinin cansız bedenini yine ip yardımı ile güçlükle yola çıkardı. Kayıp gazetecinin cansız bedeninin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılması bekleniyor.

Kayıp gazetecinin cesedi uçurumdan düştüğü yerden 1 km aşağıda dere yatağından çıkartıldı

Kayıp gazetecinin cesedi uçurumdan düştüğü yerden 1 km aşağıda dere yatağından çıkartıldı

Kayıp gazetecinin cesedi uçurumdan düştüğü yerden 1 km aşağıda dere yatağından çıkartıldı

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