Kayıp gazetecinin son röportajı yayımlandı!

Yani insanlar Suudi Arabistan'da birbirlerini dinleyip ihbar mı ediyor? Bir akşam yemeğine gittiğinizde sözleriniz yanlış aksettirilebiliyor mu?

Kaşıkçı: Evet. İnsanlar bazı kişilerin neden gözaltına alındığını sorguluyor. Kraliyet ailesine yakın bir köşe yazarı ve ekonomist gözaltına alındı. Bu da birçok kişiyi korkuttu. Çünkü burada hükümete yakın bir kişiden söz ediyoruz. Ben burada "muhalif" tabirini bile kullanmak istemiyorum. Gözaltına alınanlar muhalif bile değiller. Sadece bağımsız bir yaklaşıma sahipler.

Bugüne dek kendimi bir "muhalif" olarak nitelendirmedim. Sadece düşüncelerini özgür bir şekilde dile getiren bir yazar olarak gördüm kendimi. Washington Post'taki yazılarımla yaptığım da bu. Bana özgürce yazmam için bir platform verdiler. Keşke böyle bir platforma ülkemde de sahip olsaydım.

'CİDDİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ ÜLKEDE TARTIŞILMIYOR'

Eğer insanlar ifade özgürlüğüne sahip olsalardı, Suudi Arabistan daha mı iyi bir ülke olurdu?

Kaşıkçı: Fazlasıyla. Çünkü ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu her Suudi'yi içeren, her Suudi'yi etkileyecek bir süreç. Eski bir İngiliz Kralı şöyle der: "Halkı etkileyen her şey halk tarafından tartışılmalıdır."

Ancak Suudi Arabistan'daki bu ciddi dönüşüm süreci ülkede tartışılmıyor. Prens birkaç haftada bir bizi milyar dolarlık projelerle şaşırtıyor. Oysa tüm bunlar Parlamento'da tartışılmadı, gazetelerde de tartışılmadı. İnsanlar ise yapılanları alkışlıyor, "Harika! Harika! Bunlardan fazlasını isteriz!" diyor. İşler böyle yürümez."