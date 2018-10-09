HABER

Kayıp gazetecinin son röportajı yayımlandı!

09.10.2018 13:42 | Son Güncelleme

2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinden bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi Arabistan vatandaşı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, son mülakatlarından birini, belki de sonuncusunu BBC'ye verdi.

Kayıp gazetecinin son röportajı yayımlandı!

Kaşıkçı, 30 Eylül'de "artık ülkesine dönebileceğini düşünmediğini" söylüyor.

Bir konferans için Londra'ya gelen Cemal Kaşıkçı, 30 Eylül'de BBC'nin radyo programı Newshour'a Orta Doğu sorununun ele alındığı bir mülakat verdi.

Program sunucusu Julian Marshall ile Kaşıkçı, asıl konu olan Filistin meselesine girmeden önce Suudi Arabistan'daki gelişmeler konusunda sohbet ediyorlar.

Bu sohbette Suudi gazeteci son dönemde çok seyahat ettiğini, İstanbul ve Washington DC'de yaşadığını anlatıyor, konu daha sonra Suudi Arabistan'da yaşananlara geliyor.

Aslında bu tür kayıtları yayımlamayan BBC, Kaşıkçı'yla ilgili olarak 2 Ekim'den bu yana yaşananları dikkate alarak, kaydın Suudi Arabistan'la ilgili bölümünü de okurlarına aktarmaya karar verdi.

'İNSANLAR BAZI KİŞİLERİN NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞINI SORGULUYOR'


Ne zaman ülkenize-evinize dönebileceğinizi düşünüyorsunuz?

Kaşıkçı: Ülkeme dönebileceğimi düşünmüyorum. Bir arkadaşımın gözaltına alındığını duydum. Oysa gözaltına alınmasını gerektirecek hiçbir şey yapmamıştı. Bu da bende, Suudi Arabistan'a gitmemem gerektiği hissi uyandırdı. Belki de tutuklanan arkadaşım bir akşam yemeğinde eleştirel sözler söylemişti. Suudi Arabistan böyle bir ülkeye dönüşüyor. Oysa ülkemiz böyle bir yer değildi. Asla böyle bir deneyim yaşamamıştık.

Yani insanlar Suudi Arabistan'da birbirlerini dinleyip ihbar mı ediyor? Bir akşam yemeğine gittiğinizde sözleriniz yanlış aksettirilebiliyor mu?

Kaşıkçı: Evet. İnsanlar bazı kişilerin neden gözaltına alındığını sorguluyor. Kraliyet ailesine yakın bir köşe yazarı ve ekonomist gözaltına alındı. Bu da birçok kişiyi korkuttu. Çünkü burada hükümete yakın bir kişiden söz ediyoruz. Ben burada "muhalif" tabirini bile kullanmak istemiyorum. Gözaltına alınanlar muhalif bile değiller. Sadece bağımsız bir yaklaşıma sahipler.

Bugüne dek kendimi bir "muhalif" olarak nitelendirmedim. Sadece düşüncelerini özgür bir şekilde dile getiren bir yazar olarak gördüm kendimi. Washington Post'taki yazılarımla yaptığım da bu. Bana özgürce yazmam için bir platform verdiler. Keşke böyle bir platforma ülkemde de sahip olsaydım.

'CİDDİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ ÜLKEDE TARTIŞILMIYOR'

Eğer insanlar ifade özgürlüğüne sahip olsalardı, Suudi Arabistan daha mı iyi bir ülke olurdu?

Kaşıkçı: Fazlasıyla. Çünkü ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu her Suudi'yi içeren, her Suudi'yi etkileyecek bir süreç. Eski bir İngiliz Kralı şöyle der: "Halkı etkileyen her şey halk tarafından tartışılmalıdır."

Ancak Suudi Arabistan'daki bu ciddi dönüşüm süreci ülkede tartışılmıyor. Prens birkaç haftada bir bizi milyar dolarlık projelerle şaşırtıyor. Oysa tüm bunlar Parlamento'da tartışılmadı, gazetelerde de tartışılmadı. İnsanlar ise yapılanları alkışlıyor, "Harika! Harika! Bunlardan fazlasını isteriz!" diyor. İşler böyle yürümez."

PARTNERBurada oturmanın cezası 500 euro!Burada oturmanın cezası 500 euro!
Ülke ayağa kalktı: Bulgaristan onun için ağlıyor Ülke ayağa kalktı: Bulgaristan onun için ağlıyor
Uzmanların yeni teorisi: Kış penisiUzmanların yeni teorisi: Kış penisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı son gazeteci Londra BBC Kayıp Gazeteci son röportaj

En Çok Okunan Haberler

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Hindistan'da iğrenç olay! Biri tecavüz etti, diğeri video çekti

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın son görüntüsü şaşırttı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamlar krallıkla yönettikleri arabistanı türkiyeyi ka ya bile alnadılar resmen biz türkiyede dilediğimiz gibi at koştururuz dediler bunlar yüzyıllardır ingilizlerle bir olup türkleri sırtından vuran bu hainler yine aynı dostlarıyla yapmışlardırlar belki adamı konsoloslupa gömdület yada parçalara ayırıp arabistana giden uçaklara çantalarla götürüp denşze atmışladırlar arabiatanda bir müslümanın işediği suçta her türlü cezayı alır aynı suçu bir müslüman olmayan yaparsa bir şey olmaz yani müslüman kesme hastası bunlar türk düşmanı hainler hainler krallık ülkerinde kimsenin gıkı çıkmıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülke ayağa kalktı: Bulgaristan onun için ağlıyor

Ülke ayağa kalktı: Bulgaristan onun için ağlıyor

Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi

Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Tacizcilerin anneleri taciz edilen kızları dövdü: 34 yaralı

Tacizcilerin anneleri taciz edilen kızları dövdü: 34 yaralı

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri (Listede Türkiye de var)

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri (Listede Türkiye de var)

Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...

Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.