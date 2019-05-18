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Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın eşine acı haber verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

BAYBURT’da, 7 gündür kayıp olan Anadolu Ajansı (AA)  muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan iki askerden biri olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya’da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi.

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın eşine acı haber verildi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- BAYBURT’da, 7 gündür kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan iki askerden biri olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya’da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi.
Bayburt’un Soğanlıdağ mevkiinde 10 Mayıs günü kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları esnasında suya kapılarak şehit olan Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nda (JÖAK) görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in Konya’nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’ndeki ailesinin evinde bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Gidergelmez çiftinin 3 yaşında Hamza adında bir erkek çocukları olduğu belirtildi. Şehit Gidergelmez’in memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın eşine acı haber verildiKayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın eşine acı haber verildi

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