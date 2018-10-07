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Kayıp Interpol Başkanı için Çin'den açıklama istendi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 02:12 | Son Güncelleme

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock, 29 Eylül'den bu yana kayıp olan Başkan Hongwei Meng ile ilgili Çinli yetkililerden açıklama istediklerini kaydetti.

Kayıp Interpol Başkanı için Çin'den açıklama istendi

Stock, Interpol'ün sosyal medya ağları üzerinden kısa bir bildiri yayımladı.

ÇİN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA İSTENDİ

Bildiride, eylül sonunda Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaybolan Başkan Meng'in durumuyla ilgili Çin yönetiminden resmi bir açıklama talebinde bulunulduğu ifade edildi. Interpol Genel Sekreteri Stock, Çin yönetiminden, Başkan'ın durumu hakkında resmi bir yanıt beklediklerini, Meng'in hayatından endişe duyulduğunu vurguladı.

KAYIP OLDUĞU DÜN DUYURULMUŞTU

Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ün Başkanı Meng'in kayıp olduğu dün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Meng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilirken, Meng'in eşi ve çocuklarının Fransız makamlarıyla iletişime geçtiği ve adli polise ifade verdiği belirtilmişti.

Meng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Interpol Jürgen Stock Hongwei Meng

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