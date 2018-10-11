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Kayıp kadını arıyorlardı! Buldukları çantalar ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Adana'da 9 gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda arayan AFAD ekibinin bulduğu içinde sünger, pamuk ve kimyasala benzeyen madde bulunan iki çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından çantaların içindeki malzemelerin kum olduğu boks antrenmanına gelen öğrencilerin boks torbası olarak kullandığı yurda götürmemek için ormanlık alana salona yakın yere sakladıkları ortaya çıktı.

Kayıp kadını arıyorlardı! Buldukları çantalar ortalığı karıştırdı

Adana'da 3 Ekim günü kaybolan kadın ormanlık alanda arayan AFAD ekibinin bulduğu içinde sünger, pamuk ve kimyasala benzeyen madde bulunan iki çanta polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele eden Hatice Duymaz (57), eşi Orhan Duymaz (64) ile birlikte 3 Ekim günü Balcalı Hastanesine geldi. Orhan Duymaz aracı park edip eşine ilaç yazdırmaya gitti. Bir süre sonra ise ilacı yazdırıp geri geldi. Ancak eşini araçta bulamayınca polise haber verdi. Yapılan çalışmalar sonunda kadının en son üniversite yerleşkesi içinde dolmuş duraklarının arka tarafındaki ormanlık alana gittiği saptandı. AFAD ekipleri bu alana gelerek kadını aramaya başladı. AFAD drone de kaldırarak ormanlık alanı yukarıdan kuş bakışı tarama imkanı buldu. Ancak kadın bir türlü bulunamadı.

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"İKİ MAVİ ÇANTA BULUNDU"

Bu arada AFAD ekipleri ormanlık alan içinde iki mavi çanta buldu. Çantayı kaldıran ekipler çok ağır olduğunu görünce şüphelenerek polise bilgi verdi. AFAD ekipleri polis gelmeden çantayı açtığında içinde sünger ve pamuk olduğu altında ise kimyasal malzemeye benzeyen bir şey olduğunu saptadı. Bir süre sonra ise olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekipler malzemeyi incelediğinde kum olduğunu saptadı.

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"BOKS TORBASI ÇIKTI"

Polis çantaların içinden kimyasal bir malzeme çıkmamasına rağmen ne olduğunu öğrenmek için araştırmaya derinleştirdiğinde yakınlarda spor salonu olduğunu burada boks kursuna gelen öğrenciler olduğunu belirledi. Polis kursa gelen bir kaç öğrencinin kendince boks torbası yaptığını bunu da yurda kadar götürmek yerine salonun yakınına ormanlık alana sakladığı salona geldikleri zaman buradan alıp antrenman yaparken kullandıklarını belirledi.

Bu arada, kayıp kadın Duymaz'ın Muğla'da bir akrabasının bulunduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana AFAD kayıp kadın

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