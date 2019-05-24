Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Muzaffer Kılıç'ı (40) arama çalışmaları sürüyor.

Ereğli Öğberler köyünde, pazartesi sabahı evinden çıkan Muzaffer Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesiyle köyde arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin köyün çevresindeki ormanlık alanda sürdürdüğü arama çalışmalarında koku almaya duyarlı eğitimli köpekler de kullanıldı. 4 gündür süren arama çalışmalara rağmen Kılıç'a henüz ulaşılamadı.

FOTOĞRAFLI



