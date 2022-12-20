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Kayıp olarak aranıyordu, yaşlı kadının cesedi dere yatağından çıkarıldı

20.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da dünden bu yana haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu.82 yaşındaki yaşlı kadınının kekik toplamak için evden ayrıldığı, cansız bedeninin dere yatağından çıkarıldığı belirtildi. Hürü Çetin'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kayıp olarak aranıyordu, yaşlı kadının cesedi dere yatağından çıkarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Bozkır Mahallesi'nde dün dağ kekiği toplamak üzere evden ayrılan Hürü Çetin'den (82) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Son olarak Bozkır Mahallesi girişindeki Topbağı mevkisinde görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile mahalle sakinleri katıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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CESEDİ DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI

Ekipler tarafından aranan Çetin'in cansız bedeni Kız Atlayan Deresi'nde bulundu. Yaşlı kadının cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.

Acı haberi alan Çetin'in yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Hürü Çetin'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(AA)

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