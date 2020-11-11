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Kayıp şahıs 3 gün sonra ormanlık alanda sağ bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 10:59 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 günden bu yana kayıp olan şahıs, ekiplerin ortak çalışmasıyla ormanlık alanda sağ olarak bulundu.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keşlitürkmenli Mahallesi’nde ikamet eden bir şahıs, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, psikolojik sorunları bulanan abisi M.Ö.’nün (55) 7 Kasım tarihinden bu yana kayıp olduğunu bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp şahsı bulmak amacıyla iki asayiş timi, bir komando timi, AFAD unsurları, iz takip köpeği ve 10 kişilik yerel halkın katılımı ile bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kayıp şahıs 3 gün sonra ormanlık alanda sağ bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 günden bu yana kayıp olan şahıs, ekiplerin ortak çalışmasıyla ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keşlitürkmenli Mahallesi’nde ikamet eden bir şahıs, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, psikolojik sorunları bulanan abisi M.Ö.’nün (55) 7 Kasım tarihinden bu yana kayıp olduğunu bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp şahsı bulmak amacıyla iki asayiş timi, bir komando timi, AFAD unsurları, iz takip köpeği ve 10 kişilik yerel halkın katılımı ile bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, kayıp şahıs 10 Kasım günü saat 14.30 sıralarında kaybolduğu bölgeye 24 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Aç ve susuz kaldığı tespit edilen şahsa jandarma ekiplerince yiyecek ve su verilerek sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu hastanede yapılan tedavisi sonucu ailesine teslim edildiği bildirildi.

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