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Kayıp sürücü ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bolu'nun Göynük ilçesinde kayıp olarak aranan sürücü, dere yatağına düşen araçta ölü bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde kayıp olarak aranan sürücü, dere yatağına düşen panelvanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Yusuf Soylu (44), bir traktör firması çalışanı ile Sakarya'dan Antalya'ya gitmek üzere farklı araçlarla yola çıktı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Soylu'nun arkasında olamadığını fark eden firma çalışanı, arkadaşına ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri AFAD'dan da yardım isteyerek yol güzergahında arama çalışması başlattı.

Çalışma sonucunda, iki gündür aranan Yusuf Soylu'nun kullandığı panelvan, gece saatlerinde Bölücekova Köyü Çatak Mahallesi yakınlarındaki köprünün altında bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisindeki Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Soylu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Göynük trafik kazası

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