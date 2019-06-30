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Kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

IĞDIR'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilenen kayısı fosili olduğu belirtilen bulgu, görenleri şaşırttı.

Kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilenen kayısı fosili olduğu belirtilen bulgu, görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, bu bulgu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Geçen yıl Iğdır'ın ilk yerleşim yeri olan Sultanabant bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi olarak bilinen bölgede arkeolojik çalışma yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin ören yeri tespiti sırasında bulunan bir bulgunun 'kayısı fosili' olduğu öne sürüldü. Bulgu, kentte bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kayısı Festivali'nde sergilendi.
Bu bulgunun karbon yaşının tespiti için Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, bilim insanlarını kente davet etti. Yıllardır Iğdır ve Malatya arasında kayısı yarışı olduğunu belirten Belediye Başkanı Akkuş, "Biz şunu iddia ediyoruz, bilim insanları da gelsin, araştırsın elimizde bulunan fosilin kayısının ana vatanının Iğdır olduğunu ispatlamaktadır. Bu kayısı Iğdır'ın ilk yerleşim yeri olan Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi ve eski adı Sultanabant olan yerleşim yerinde bulunmuştur. Bu fosilin araştırılıp kayısının ana vatanın Iğdır olduğunun bilim insanları tarafından tescil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Bulguyu bulanlar arasında olduğunu belirten Belediye Meclis Üyesi Yusuf Abay ise şunları söyledi:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Erhacı köyündeki ören yerleriyle ilgi bir çalışma yapmak üzer bir ekip geldi. Bölgede çalışma yapan ekibe ben de rehberlik yaptım. Çalışma sırasında bulduğumuz bu kayısı fosilinin önce taş olduğunu düşündük, daha sonra yaptığımız incelemede kayısı fosili olduğunu anladık. Ben bir kimyagerim. Bunun karbon yaşı tespit edilirse, kaç yıllık olduğu ortaya çıkar."
Ziyaretçiler, kayısı fosili olduğu iddia edilen bulguyla bol bol fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttıKayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttıKayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttıKayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı

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