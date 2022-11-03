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Kaymakam Arıkan çocukları sevindirdi

03.11.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım ile birlikte öğrencilere okullarında daha güzel spor yapmaları için çeşitli spor malzemeleri dağıttı.

Kaymakam Arıkan çocukları sevindirdi

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine spor malzemeleri dağıtarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Okullarımızdaki öğrencilerimizin sporu severek yapmaları ve boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri yararlı olur. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerinin okullarımızda dağıtımı devam etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederim." dedi.

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