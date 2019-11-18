HABER

Kaymakam Karadağ: Kadınlarımızda girişimcilik ruhu fazlasıyla mevcut

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hasanlar köyünde açılan Tahrirci / Çinici kursunu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Hasanlar Köyü kadınlarında girişimcilik ruhunun fazlasıyla mevcut olduğunu ifade etti.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya ile birlikte kursiyer kadınların çini eserlerini inceleyen Kaymakam Buğra Karadağ, Hasanlar Köyü kadınlarının Çini İşleme sanatı üzerine yoğun talepleri dolayısıyla söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.Kaymakam Karadağ, “Biz bu yoğun talepler sırasında fark ettik ki Hasanlar Köyü kadınlarında girişimcilik ruhu fazlasıyla mevcuttur.

Kaymakam Karadağ: Kadınlarımızda girişimcilik ruhu fazlasıyla mevcut

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hasanlar köyünde açılan Tahrirci / Çinici kursunu ziyaretinde yaptığı açıklamada; Hasanlar Köyü kadınlarında girişimcilik ruhunun fazlasıyla mevcut olduğunu ifade etti.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya ile birlikte kursiyer kadınların çini eserlerini inceleyen Kaymakam Buğra Karadağ, Hasanlar Köyü kadınlarının Çini İşleme sanatı üzerine yoğun talepleri dolayısıyla söz konusu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kaymakam Karadağ, “Biz bu yoğun talepler sırasında fark ettik ki Hasanlar Köyü kadınlarında girişimcilik ruhu fazlasıyla mevcuttur. Gördüğüm kadarıyla sizlerin tek ihtiyacı olan şey, sıkışıp kaldığınızda, çıkış yolu bulamadığınızda destek olacak itici güçtür. Hem Kaymakamlık hem de Belediye tüm birimleriyle ihtiyacınız olan bu desteği sizlere vermeye sonuna kadar hazırdır. İnanıyorum ki, Hasanlar Köyünde sizlerin üreteceği ürünler diğer köylerimize de örnek olacak ve Hisarcık’ta üretilen bu ürünler zamanla tüm Kütahya’ya ve ardından tüm Türkiye’ye pazarlanma imkânı bulacaktır” dedi.

“Sizlerden tek beklentimiz ve temennimiz pes etmemeniz, yılmamanız, yorulmamanızdır”

Kursiyer kadınlara; “Bu noktada sizlerden tek beklentimiz ve temennimiz pes etmemeniz, yılmamanız, yorulmamanızdır” diyen Karadağ,” Bu istek ve azmin de sizlerde yeterince olduğunu gözlemlemekteyim. Unutmayın ki, omuzlarınızdaki yük yalnızca kendi sorumluluğunuzla sınırlı olmayacaktır. Sizlerin başarısı ya da başarısızlığı gelecek nesillerinize referans olacak, onlarda bu tür girişimlere girecek gücü sizlerden alacaktır. Yıllar sonra tüm Hisarcık’ın geçim kaynağı olacak bir işin temellerini atacağınıza inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Karadağ: Kadınlarımızda girişimcilik ruhu fazlasıyla mevcut

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
Bağdat’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralıBağdat’ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı
Bir kuş ta sen barındırBir kuş ta sen barındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Adana'da cinsel gücü artırıcı çikolata operasyonu

Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında yakalandılar!

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Sokak ortasında soyundu

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı!

Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.