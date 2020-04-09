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  4. Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok

Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 19:57 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakam Vekili Ümit Altay, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınından ölen bir kişinin toprağa verilme anının fotoğrafını paylaştı. Altay, "Anlayın artık. Şakası yok" açıklamasında bulundu.

Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki 57 bin nüfuslu Devrek ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. İl ve ilçe sınırında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürürken, ilçe merkezinde ise halkın sokağa çıkmaması yönünde çalışmalar yapılıyor.

Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bir kişinin toprağa verilme anının fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafa, "Anlayın artık, şakası yok" yazan kaymakam Altay, halkın alınan tedbirlere uymasını istedi. (DHA)

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Zonguldak Devrek koronavirüs

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