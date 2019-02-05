Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayma işlemlerinin geç saatlere kadar sürebileceğine dikkati çekerek, kaymakamlara "Seçim günü hiçbir sandık çevresinde 'elektrik kesildi', 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın." uyarısında bulundu.

Karaloğlu, ATSO Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seçim güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasinin şölen ve bayram günleri olduğunu söyledi.

Seçimlerde kolluk birimleri olarak iki önemli görevlerinin bulunduğuna değinen Karaloğlu, "Bunlar birincisi seçimin güven ortamında yapılmasına sağlamak, ikincisi ise seçim kurulları tarafından talep edilen araç, gereç ve personel gibi ihtiyaçları ivedi olarak emirlerine vererek seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak." dedi.

Seçimin huzur içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Karaloğlu, siyasi partilerin ve adaylarının özgür bir ortamda seçmeniyle buluşmasını, seçim günü de vatandaşın hiçbir baskı altında kalmadan iradesini özgür bir şekilde sandığa yansıtması için gerekli ortamı oluşturacaklarını vurguladı.