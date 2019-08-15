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Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:55 | Son Güncelleme

 DENİZLİ’de, geçen 8 Ağustos’ta merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremde, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinin Kaymakamlık Binası ağır hasar gördü.

Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, geçen 8 Ağustos’ta merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremde, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinin Kaymakamlık Binası ağır hasar gördü. Girişin yasaklandığı binada hizmet verilemeyince, resmi hizmetler belediye tarafından kurulan çadırlarda ve AFAD'a ait koordinasyon TIR'ında veriliyor.
Geçen 8 Ağustos’ta meydana gelen ve merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki deprem çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Deprem, özellikle Bozkurt'taki ve buraya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak ilçesindeki binalara ağır hasar verdi. İki ilçede, aralarında kamu binalarının da bulunduğu 344 binada ağır hasar olduğu tespit edildi. Ağır hasar gören binaların yıkımına da başlandı. Evleri hasan gören vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.
HİZMETLER ÇADIRLARA VE TIR'A TAŞINDI
Depremde Çardak ilçesinin 4 katlı kaymakamlık binası da ağır hasar gördü. Hükümet Konağı'nın içindeki duvarlarda derin çatlaklar meydana gelirken, söz konusu binaya giriş yasaklandı. Çardak Belediyesi tarafından, resmi hizmetlerin aksamadan görülebilmesi için Kaymakamlık bahçesine çadır kuruldu. Kaymakamlık ve adliye hizmetleri bahçedeki çadırda ve AFAD'a ait koordinasyon TIR'ında verilirken, kaymakamlık ve adliye binasının başka bir yere taşınması için çalışma başlatıldı.
Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede 8 Ağustos’tan bu yana büyüklüğü 1 ile 3.8 arasında değişen 335 deprem daha olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındıKaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındıKaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındıKaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı

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