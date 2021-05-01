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Kaymakamlık Sınavı 2021 ne zaman? Kaymakamlık Sınavı için tarih belli oldu mu?

01.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakamlık Sınavına; üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir. Peki, Kaymakamlık Sınavı 2021 ne zaman? Kaymakamlık Sınavı için tarih belli oldu mu?

Kaymakamlık Sınavı 2021 ne zaman? Kaymakamlık Sınavı için tarih belli oldu mu?

2021 Kaymakamlık Sınavı pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Henüz başvuru takvimi açıklanmayan sınav için ilk olarak başvuru sonra da sınav tarihi merak ediliyor. İşte, 2021 Kaymakamlık Sınavı hakkında ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK SINAVI 2021 NE ZAMAN?

2021 Kaymakamlık Sınavı başvuruları ve sınav tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair güncel açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KAYMAKAMLIK SINAVI NEDİR?

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar girebilmektedir.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olanlar başvurabilmektedir. Sınavda KPSS'ye girme şartı aranmamaktadır.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde başvuru yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.


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