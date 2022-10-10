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Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

10.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakam adaylığı sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri yayımlandı. Kaymakamlık sınavı giriş belgesi ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından alınacak. Kaymakamlık sınavıyla ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ÖSYM tarafından uygulanıyor. Ekim ayı içerisinde düzenlenecek sınavın giriş belgesi ise ÖSYM AİS üzerinden alınıyor. Peki kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 16 Ekim 2022'de düzenlenecek. Sınav, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGELESİ ALMA

Kaymakamlık sınavı giriş belgesini almak için ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine erişim sağlayabilirsiniz. ÖSYM ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanıyor.

Sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru ile belli olacak. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek, postalanmayacak. Sonuçlar ÖSYM’nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden sorgulanacak.

16 Ekim'de düzenlenecek sınav saat 10.00'da başlacak. Bu saatten sonra gelen adaylar, sınava alınmayacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI

Adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak.

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