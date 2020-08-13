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Kayseri Adliyesi'nde demir çubuklu kavga: 2 yaralı, 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Kayseri Adalet Sarayı'nda, 'kasten yaralama' davası sonrası 2 grup arasında çıkan, demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 kişi, gözaltına alındı.

Kayseri Adliyesi'nde demir çubuklu kavga: 2 yaralı, 13 gözaltı

Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi'nde 'mera otlatma' yüzünden iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 'kasten yaralama' davası, Kayseri Adalet Sarayı'nda görüldü. Dava, eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, taraflar arasında adliye içinde kavga çıktı. Burada birbirine saldıran iki grup, daha sonra adliye dışında kavga etmeye devam etti.

Kayseri Adliyesi'nde demir çubuklu kavga: 2 yaralı, 13 gözaltı

Adliyede görevli polisler ile çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği, demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili 13 kişi de gözaltına alındı.

DHA

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