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  4. Kayseri'de amca çocuklarının miras kavgası! 3 kişiyi öldürdü

Kayseri'de amca çocuklarının miras kavgası! 3 kişiyi öldürdü

03.01.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları sokak ortasında kavga etti. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavga kanlı bitti. Kavganın büyümesiyle silahını çeken Mehmet Y. üç kuzenini de başlarından vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. (20) ve Serdar Y. kardeşler, iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile sokakta karşılaştı.

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BAŞLARINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.

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Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Polisin, Mehmet Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışması devam ediyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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Şimdi miras kurtarır Allah Ailelerine Sabır versin

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