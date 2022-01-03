Kayseri'de amca çocuklarının miras kavgası! 3 kişiyi öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. (20) ve Serdar Y. kardeşler, iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile sokakta karşılaştı.

BAŞLARINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.

Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polisin, Mehmet Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışması devam ediyor. (İHA)



